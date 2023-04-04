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Олег Мельниченко посетил стройплощадку школы в Большом Вьясе

09:29 | 04.04.2023 | Образование

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил строительную площадку школы в селе Большой Вьяс Лунинского района.

Олег Мельниченко посетил стройплощадку школы в Большом Вьясе

Фото: Pnzreg.ru

«Все идет в соответствии с графиком, рабочие завозят стройматериалы, готовятся к заливке фундамента. Это будет двухэтажная школа на 160 мест. На первом этаже разместим медицинский блок, столовую с обеденным залом, а также помещения для начальных классов и мастерские. На втором этаже будут кабинеты старших классов, информационный центр, библиотека, кабинеты домоводства и другие необходимые помещения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 3 апреля.

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Он напомнил, что проектом предусмотрено несколько зон для занятий спортом по возрастам, футбольно-легкоатлетическое поле, баскетбольная и волейбольная площадки, место для отдыха на свежем воздухе.

«Педагогический состав уже сформирован, прорабатываем вопрос закупки оборудования и автобусов для детей», — отметил Олег Мельниченко.

«Каждый этап строительства проконтролирую лично. Эту школу очень ждут ребята не только из Большого Вьяса, но и из сел Казачья Пелетьма, Лесной и Напольный Вьяс, Дарьевка, Ломовка. В наших силах сделать так, чтобы дети смогли пойти на уроки в новую школу уже после новогодних каникул — в начале 2024 года», — добавил губернатор.

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