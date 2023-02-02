Новую школу в Большом Вьясе надо сдать в этом году — Олег Мельниченко Образование

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачу сдать новую школу в селе Большой Вьяс Лунинского района в текущем году.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе выездного совещания по вопросам строительства школы, которое состоялось 1 февраля, главе региона были представлены эскизы оформления фасада и интерьеров.

В здании будут размещаться специализированные классы с лабораторными помещениями для уроков химии, физики, биологии, информатики, спроектированы просторная столовая и спортивный зал, который можно будет задействовать для проведения культурно-массовых мероприятий, предусмотрен медицинский кабинет.

На территории планируется организовать спортплощадку, устроить теплицу, плодовый сад и цветочную зону.

Министр образования региона Алексей Комаров сообщил, что школа будет включена в проект «Точка роста», в рамках которого будет проводиться ее техническое оснащение.

Олег Мельниченко поручил проработать вопрос открытия на базе школы краеведческого музея.

«Большой Вьяс имеет богатую историю, поэтому необходимо сейчас понимать, где будет располагаться музейная экспозиция», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что в селе проживают ребята дошкольного и школьного возраста, юные сельчане нуждаются в новой школе.

«Затягивать с началом строительства нельзя. Ускоряйте подтверждение расчетов экспертизы, определите конкретную дату, когда строители приступят к работе, желательно это сделать до середины марта. Новую школу в Большом Вьясе надо сдать в 2023 году», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.