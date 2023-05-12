Готовность студенческих педотрядов к летнему трудовому семестру проверят в ходе форума под Пензой Образование

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Проверка готовности вожатых к летнему трудовому семестру является одной из задач XI областного форума студенческих педагогических отрядов, который пройдет с 12 по 14 мая на базе гостиничного комплекса «Арт Пенза» в Мокшанском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Традиционно задачей форума является проверка готовности вожатых к летнему трудовому семестру 2023 года, а также укрепление корпоративной и музыкальной культуры студенческих педагогических объединений», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, помимо этого, запланировано обучение молодых людей по профессиям рабочих и должностям служащих.

«Грант на данное обучение в этом году получил пензенский социально-педагогический колледж, который совместно с пензенским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» с марта по май 2023 года осуществляет подготовку вожатых к работе в детских оздоровительных лагерях», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что в рамках форума запланированы различные мероприятия, в том числе первый этап конкурса на звание лучшего студенческого педагогического отряда и встреча с руководством регионального отделения общества «Знание».