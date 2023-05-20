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Строительство школы в Заре ведется с опережением графика — Александр Басенко

10:00 | 20.05.2023 | Образование

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Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Строительство школы в микрорайоне Заря города Пензы, которое осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», ведется с опережением графика. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко, который оценил ход работ в минувшую пятницу, 19 мая.

Строительство школы в Заре ведется с опережением графика — Александр Басенко

Фото: Penza-gorod.ru

«Строительство школы муниципальным предприятием АО «Пензгорстройзаказчик» движется с опережением графика. Есть уверенность, что контрактные обязательства будут выполнены в срок. Контроль за исполнением плана осуществляется регулярно управлением капитального строительства, которое проводит мониторинг еженедельно, и специализированной организацией», — сказал он.

По словам начальника управления капитального строительства Пензы Вадима Астафьева, площадь земельного участка под образовательную организацию составляет почти 3,5 га, самой школы — примерно 22 тыс. кв. метров.

«На строительство выделено свыше 1,2 млрд. рублей», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, открыть школу на 1,1 тыс. мест планируется в преддверии 1 сентября 2024 года.

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