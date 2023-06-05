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Открыта смена в лагере «Надежда», где возведено два новых модульных корпуса

17:09 | 05.06.2023 | Образование

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Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Торжественное открытие смены в лагере «Надежда», на территории которого в рамках пилотного проекта Совета Федерации возведено два новых модульных корпуса на 50 мест каждый, состоялось в понедельник, 5 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Открыта смена в лагере «Надежда», где возведено два новых модульных корпуса

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Из него следует, что на создание новых корпусов, подведение коммуникаций, благоустройство территории и приобретение оборудования было потрачено 166,5 млн. рублей, в том числе 90,3 млн. рублей из федерального бюджета.

«В лагере также расширили площади цеха по приготовлению пищи, установили оборудование для мойки посуды, новое кухонное оборудование», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что новые корпуса позволят дополнительно оздоровить летом 400 детей.

«Ранее два новых спальных корпуса открыли и в другом детском загородном лагере — в «Юности», — напоминается в сообщении.

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