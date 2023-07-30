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«IT-куб» в пензенской школе №65/23 начнет работу 6 сентября

10:22 | 30.07.2023 | Образование

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Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе средней общеобразовательной школы №65/23 города Пензы начнет работу 6 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

«IT-куб» в пензенской школе №65/23 начнет работу 6 сентября

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По словам заместителя начальника управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Минобразования Пензенской области Михаила Хромова, закуплено необходимое оборудование на сумму 20 млн. рублей — ноутбуки, системные блоки, интерактивные доски, комплекты для робототехники и разработки виртуальной реальности, а также мелкий инвентарь.

В свою очередь начальник управления образования Пензы Алла Маркова уточнила, что ремонт классов проводится за счет муниципального бюджета, на эти цели направлено около 2,5 млн рублей.

Как пояснила директор школы №65/23 Элина Маткова, на базе нового «IT-куба» планируется развивать новое направление, там будет действовать шахматный клуб, под который отведено отдельное помещение.

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