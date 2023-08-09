На базе ПКАС будет создан образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство» Образование

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Подписание соглашения о партнерстве в целях создания образовательно-производственного кластера «Строительство и дорожное хозяйство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» состоялось в Пензе в среду, 9 августа.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Документ подписан между министерством образования Пензенской области, министерством строительства и дорожного хозяйства региона, работодателями, ассоциацией «Большая Волга» и рядом учебных заведений.

Кластер будет создан на базе пензенского колледжа архитектуры и строительства (ПКАС), который стал победителем конкурса на получение господдержки, размер гранта составляет 100 млн. рублей. В кластер также войдут кузнецкий многопрофильный колледж, нижнеломовский многопрофильный техникум и пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции.

Ожидается, что будет значительно обновлена материально-техническая база ПКАС, планируется создать мастерские и лаборатории с современным оборудованием.

Как сообщила директор пензенского колледжа архитектуры и строительства Ольга Майорова, на первоначальном этапе создание кластера поддержали 14 строительных компаний и два промышленных предприятия.

«Это очень хороший результат, который позволил нам большой командой выиграть конкурс и получить грант на развитие нашего образовательно-производственного кластера. Набор в рамках федерального проекта будет начат с сентября 2024 года. Все группы, которые у нас обучаются сейчас, будут переведены на программы «Профессионалитета». Программы будут максимально приближены к практическому обучению», — прокомментировала Ольга Майорова, слова которой приводятся на сайте министерства образования Пензенской области.

Отмечается, что всего планируется обучить 875 человек.

Кластер «Строительство и дорожное хозяйство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стал третьим по счету. Ранее в регионе были созданы образовательно-производственный сельскохозяйственный кластер и образовательный кластер «Педагогические кадры для устойчивого развития Пензенской области».