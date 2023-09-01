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В «Спутнике» открыта самая большая школа в ПФО

17:05 | 01.09.2023 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Открытие самой большой в Приволжском федеральном округе школы на 2 тыс. 425 мест состоялось в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в День знаний, 1 сентября.

В «Спутнике» открыта самая большая школа в ПФО

Фото: Pnzreg.ru

«В День знаний в «Городе Спутнике» мы открыли самую большую в ПФО школу на 2 тыс. 425 мест. Не мог пропустить такое знаменательное событие, потому что эта школа для меня особенная, она была моим предвыборным обещанием», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«За то, что школа сегодня распахнула двери для ребят, я благодарю президента Владимира Владимировича Путина. Строительство началось по его поручению. Отдельное спасибо председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, которая оказала содействие в передвижке средств. Благодаря этому мы смогли сдать школу уже в 2023 году, а не в 2024-м, как планировалось», — подчеркнул глава региона.

Он также поблагодарил строителей, которые качественно и оперативно выполнили свою работу.

Фото: Pnzreg.ru

«Рад видеть горящие глаза детей и улыбки на лицах родителей, все они очень ждали открытия школы. Порог учебного заведения сегодня переступают 1 тыс. 830 ребят, 290 из них — первоклассники. Ученики сядут за парты в красивые классы с современным оборудованием, будут заниматься профильными направлениями, творчеством, спортом. А проводниками в мир знаний для них станут 120 педагогов», — отметил Олег Мельниченко.

«Этой замечательной школе не хватает только одного — имени. Предложил назвать ее в честь нашего выдающегося земляка, который внес огромный вклад в развитие региона, — Льва Борисовича Ермина. Ребята поддержали мою идею. Желаю ученикам и педагогам успехов, а школе – процветания!» — добавил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, занятия в школе организованы в одну смену. Средняя наполняемость классов составляет 25 человек.

В школе создан центр робототехники, лаборатории для учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и технического творчества.

Кроме того, открыты центр журналистики, школьная типография, телецентр, видео- и фотостудии.

На базе школы дети смогут получить профильное образование, в том числе инженерно-технического направления. Из дополнительного образования — техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство школы велось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Учреждение оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности.

Помимо учебных классов, предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.

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