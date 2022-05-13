Мельниченко поручил направить заявку на опережающее финансирование строительства школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил исполняющему обязанности министра образования региона Игорю Щеткину подготовить заявку в федеральный центр на опережающее финансирование строительства школы в микрорайоне «Город Спутник».

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо направить заявку на перенос основного объема федеральных средств, чтобы к первому сентября следующего года уже ввести школу в эксплуатацию», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области в пятницу, 13 мая.

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«Микрорайон динамично развивается, детей много, школы перегружены, поэтому чем быстрее мы откроем новую, тем лучше будет для жителей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 апреля губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год, подчеркнул, что новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области; она рассчитана на 2 тыс. 425 мест.

По словам руководителя субъекта федерации, строительство школы в «Спутнике» является одним из самых масштабных проектов в сфере регионального образования.