20:06:34 Пятница, 13 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко поручил направить заявку на опережающее финансирование строительства школы в «Спутнике»

16:17 | 13.05.2022 | Образование

Печать

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил исполняющему обязанности министра образования региона Игорю Щеткину подготовить заявку в федеральный центр на опережающее финансирование строительства школы в микрорайоне «Город Спутник».

Мельниченко поручил направить заявку на опережающее финансирование строительства школы в «Спутнике»

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо направить заявку на перенос основного объема федеральных средств, чтобы к первому сентября следующего года уже ввести школу в эксплуатацию», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области в пятницу, 13 мая.

Читайте также

Школа в «Спутнике» является ключевым объектом для Пензенской области — Ягов

«Микрорайон динамично развивается, детей много, школы перегружены, поэтому чем быстрее мы откроем новую, тем лучше будет для жителей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 апреля губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год, подчеркнул, что новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области; она рассчитана на 2 тыс. 425 мест.

По словам руководителя субъекта федерации, строительство школы в «Спутнике» является одним из самых масштабных проектов в сфере регионального образования.

Новости партнеров
Читайте также
Новую школу в Мичуринском планируется ввести в конце мая В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям»
На стадионе «Первомайский» в Пензе пройдет легкоатлетическая эстафета В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама