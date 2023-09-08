В Заксобрание внесен проект закона о присвоении новой школе в «Спутнике» имени Льва Ермина
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Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко внес в Законодательное собрание региона законопроект о присвоении имени Льва Ермина средней общеобразовательной школе №1, торжественное открытие которой состоялось на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном в День знаний.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, с инициативой о присвоении учреждению имени советского и российского партийного, государственного и общественного деятеля Льва Ермина, который в 1961–1979 годах являлся первым секретарем пензенского обкома КПСС, выступил трудовой коллектив школы.
Соответствующее ходатайство поддержал отдел образования администрации Пензенского района.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, присвоение средней общеобразовательной школе №1 имени Льва Ермина «не только увековечит имя великого человека, легенды Пензенской области, но и будет иметь воспитательное значение: послужит средством воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма, гордости за свою школу, город, регион, страну».
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Строительство самой большой в Приволжском федеральном округе школы на 2 тыс. 425 мест в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области велось в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Учреждение оснащено инновационным оборудованием и современной системой безопасности.
Помимо учебных классов, предусмотрены, в частности, актовый, физкультурный и тренажерный залы, столовая, музей, зимний сад.
На базе школы дети смогут получить профильное образование, в том числе инженерно-технического направления. Из дополнительного образования — техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.