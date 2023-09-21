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Татьяна Васильева посетила пензенскую школу №12

17:50 | 21.09.2023 | Образование

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Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева посетила среднюю школу №12 имени В.В. Тарасова города Пензы.

Татьяна Васильева посетила пензенскую школу №12

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как выпускница этой школы, она встретилась со своими учителями для участия в акции «Спасибо учителям» в рамках Года педагога и наставника.

Сопровождали Татьяну Васильеву первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и начальник управления образования Пензы Алла Маркова.

«2023 год объявлен президентом Годом педагога и наставника. Это время, когда каждый из нас официально получил повод сказать «Спасибо» своему учителю. Все мы учились в школе, у всех нас были любимые учителя и наставники, к которым мы приходили за советом в трудную минуту, за советом по выбору профессии, а также как поступить в какой-то жизненной ситуации. И 2023 год — лучшая возможность сказать слова благодарности, слова уважения и любви своим учителям. Призываю вас всех к этому и тоже говорю слова благодарности педагогам, которые учили меня в 12-й школе города Пензы», — сказала Татьяна Васильева.

В свою очередь Олег Ягов от имени губернатора Олега Мельниченко поблагодарил замминистра просвещения РФ за пристальное внимание к Пензенской области и подчеркнул, что вопросы, поступающие из региона, никогда не остаются без обратной связи.

Татьяна Васильева вручила благодарственные письма за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования своим учителям, а также получила диплом лауреата премии имени В.В. Тарасова в номинации «Успешный выпускник» от директора Натальи Слеповой, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.

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