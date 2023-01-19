В Пензенской области дан старт Году педагога и наставника Образование

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Официальный старт Году педагога и наставника дан в Пензенской области в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров».

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие губернатор Олег Мельниченко, члены областного правительства, представители депутатского корпуса, ректоры вузов, преподаватели университетов и средних специальные учебных заведений, а также школьные учителя.

«Замысел Года — уделить особое внимание государства и общества профессии педагога, помочь наставникам в исполнении своей миссии по формированию достойного будущего России», — сказал глава региона, выступая перед собравшимися.

«Сегодня наша задача — поднять престиж профессии педагога на новую высоту, привлечь к ней одаренную молодежь, вооружить молодых специалистов испытанными методиками и новейшими технологиями, вдохновить на постоянное, каждодневное творчество, цель которого — человек и гражданин», — добавил он.

Олег Мельниченко отметил, что в Пензенской области проводится большая работа по улучшению условий труда учителей и наставников, строятся новые школы, обновляется материально-техническая база учреждений образования, реализуются меры социальной поддержки педагогов.

Читайте также

Олег Мельниченко посетил новый корпус школы в Чемодановке

«Наш регион в числе пяти субъектов Российской Федерации принимает участие в пилотном проекте по снижению бюрократической нагрузки на учителей. В работу были включены 265 школ, более 1 тыс. педагогов, свыше 1,5 тыс. родителей и 1,2 тыс. школьников. В результате совместной работы внесены изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ». И теперь документарная нагрузка ограничивается пятью пунктами, необходимыми для непосредственной деятельности учителя», — напомнил губернатор.

Он подчеркнул, что учителя меняют мир и влияют на судьбы целых поколений.

«Пусть Год педагога и наставника станет для каждого из вас успешным, принесет достижения и профессиональный рост», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Для проведения мероприятий Года педагога и наставника создан оргкомитет. Его возглавили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ключевыми мероприятиями Года педагога и наставника станут Большая учительская неделя и Форум классных руководителей.

В День учителя по всей стране пройдут церемонии награждения педагогов и праздничные концерты, главный из которых состоится в Государственном Кремлевском дворце.