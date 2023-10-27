В Пензе 31 октября стартует областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная» Образование

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная» пройдет в Пензе с 31 октября по 21 ноября.

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Торжественное открытие состоится на базе многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко, который является организатором мероприятия.

Как ожидается, в день открытия пройдут очные конкурсы экскурсоводов «Экспонат в фокусе» и «Наш домашний краеведческий музей».

Научно-практическая конференция является итоговым мероприятием конкурса исследовательских работ учащихся – участников туристско-краеведческого движения «Земля родная».

По результатам муниципального этапа, участниками которого стали около 1,5 тыс. школьников, на областной конкурс было представлено около 200 исследовательских работ и проектов. Для участия в финале эксперты отобрали 158 работ по 14 направлениям, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.