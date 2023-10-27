22:42:49 Пятница, 27 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 31 октября стартует областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная»

16:24 | 27.10.2023 | Образование

Печать

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная» пройдет в Пензе с 31 октября по 21 ноября.

В Пензе 31 октября стартует областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественное открытие состоится на базе многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко, который является организатором мероприятия.

Как ожидается, в день открытия пройдут очные конкурсы экскурсоводов «Экспонат в фокусе» и «Наш домашний краеведческий музей».

Научно-практическая конференция является итоговым мероприятием конкурса исследовательских работ учащихся – участников туристско-краеведческого движения «Земля родная».

По результатам муниципального этапа, участниками которого стали около 1,5 тыс. школьников, на областной конкурс было представлено около 200 исследовательских работ и проектов. Для участия в финале эксперты отобрали 158 работ по 14 направлениям, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Пожилой житель Пензы по совету незнакомки перевел на чужие банковские карты более 1 млн. рублей
В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама