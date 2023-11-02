Пензенский государственный университет отметил 80-летие Образование

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Пензенского государственного университета, состоялось в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую среду, 1 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Коллектив ПГУ поздравил губернатор Олег Мельниченко.

«Я сам выпускник исторического и юридического факультетов. Помню всех своих преподавателей, высоко ценю труд профессоров и доцентов, которые воспитали несколько поколений учителей», — сказал глава региона.

«Как губернатор благодарю профессорско-преподавательский состав за подготовку профессиональных кадров для нашего региона. Как выпускник пензенского госуниверситета, говорю спасибо за те знания, умения, навыки, которые были мной приобретены в стенах вуза. Наверняка ко мне присоединятся все выпускники ПГУ со словами глубокой благодарности за те традиции воспитательной работы, образования, индивидуальный подход к студентам, за мудрость и понимание, справедливые оценки, за готовность дать мудрый совет», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

За многолетнюю плодотворную деятельность в области просвещения и значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов губернатор вручил ведомственные и региональные награды отличившимся в работе сотрудникам пензенского госуниверситета.

В свою очередь ректор ПГУ Александр Гуляков вручил Олегу Мельниченко медаль имени П.И. Паршина за личный вклад в реализацию проектов в сфере образования и науки, направленных на интеграцию Пензенской области в российское экономическое пространство, укрепление международного потенциала региона через экспорт образовательных услуг, активное участие в общественной и благотворительной деятельности.

Пензенский государственный университет был организован как Пензенский индустриальный институт распоряжением Совета народных комиссаров СССР от 30 июня 1943 года и приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы от 3 июля 1943 года.

Учебную деятельность институт начал 1 ноября 1943 года.

В 1958 году вуз был преобразован в Пензенский политехнический институт, в 1993 году переименован в Пензенский государственный технический университет.

В 1998 году вуз получил статус классического университета и современное название — Пензенский государственный университет.

В 2012 году к ПГУ был присоединен Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского, который стал институтом.

В настоящее время в состав ПГУ входят девять институтов, восемь факультетов, 101 кафедра, военный учебный центр, три филиала, многопрофильный колледж.

Ежегодно вуз выпускает около 5 тыс. специалистов. Всего же за 80 лет было подготовлено около 170 тыс. специалистов.

В числе выпускников — десять Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и Героев Социалистического Труда, 78 лауреатов Ленинской премии, премии Совета министров СССР, президента и правительства РФ, государственной премии Советского Союза и России.

Кроме того, в ПГУ учились 16 олимпийских чемпионов и призеров Игр.