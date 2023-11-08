Олег Мельниченко принял участие в открытии VI форума ассоциации вузов «Волга-Янцзы» Образование

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в открытии VI форума ассоциации вузов «Волга-Янцзы», которое состоялось в городе Наньчан провинции Цзянси Китайской Народной Республики.

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя участников форума, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров напомнил историю возникновения ассоциации: решение о создании этого объединения было принято на II заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» в 2017 году, с тех пор в ассоциацию вузов вошли 50 российских и 35 китайских учебных заведений.

«Главы Российской Федерации и Китайской Народной Республики отметили заинтересованность наших стран в деятельности российских профильных объединений вузов, в продвижении совместных образовательных программ, в развитии сотрудничества в области преподавания языков, двустороннем обмене между учащимися и осуществлении взаимодействия в сфере цифрового образования», — цитирует Игоря Комарова пресс-служба правительства Пензенской области.

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По мнению Олега Мельниченко, сотрудничество помогает вузам полнее раскрыть свой образовательный и научный потенциал.

Глава региона напомнил, что Пензенским государственным университетом заключены соглашения о сотрудничестве с 11 институтами и университетами Китая.

«В пензенских вузах обучается несколько десятков граждан Китая, в одной из самых современных школ нашего региона с момента ее открытия в 2020 году ведется обучение китайскому языку. В этом учебном году китайский язык изучают 400 учеников 6, 7 и 8 классов. Современная реальность требует от нас ответов на новые вызовы», — прокомментировал губернатор.

Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, в ходе форума представители 11 высших учебных заведений Приволжского федерального округа и 23 вузов Китая обсудили образовательный и научный потенциал сотрудничества и наметили векторы развития гуманитарного партнерства.

Ожидается, что следующий форум ассоциации вузов «Волга-Янцзы» пройдет в России.