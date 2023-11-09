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Строительная готовность школы в Большом Вьясе составляет 68%

15:39 | 09.11.2023 | Образование

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Строительная готовность школы в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области составляет 68%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

Строительная готовность школы в Большом Вьясе составляет 68%

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил 9 ноября стройплощадку школы в селе Большой Вьяс. [...] Строительная готовность объекта — 68%. Ведутся внутренние работы на объекте: штукатурка и покраска стен, установка подвесных потолков», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что рабочие также заняты благоустройством территории.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», школа в Большом Вьясе рассчитана на 160 мест.

В двухэтажном здании будут размещаться специализированные классы с лабораторными помещениями для уроков химии, физики, биологии, информатики.

Спроектированы просторная столовая и спортивный зал, который можно будет задействовать для проведения культурно-массовых мероприятий. Предусмотрен медицинский кабинет.

На территории планируется организовать спортплощадку, устроить теплицу, плодовый сад и цветочную зону.

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