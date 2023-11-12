Алла Маркова избрана председателем пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования Образование

Пенза, 12 ноября 2023. PenzaNews. Алла Маркова, которая с января 2022 года занимает должность начальника управления образования Пензы, избрана председателем областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

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Как сообщается на сайте общественного объединения, ее кандидатура была единогласно поддержана в ходе внеочередной конференции пензенской областной организации Общероссийского союза образования, которая состоялась в минувшую пятницу, 10 ноября.

С избранием на ответственный пост Аллу Маркову поздравила председатель Общероссийского союза образования Галина Меркулова, которая приняла участие в конференции. Она пожелала новому руководителю региональной организации успехов в предстоящей деятельности.

Алла Маркова является кандидатом педагогических наук, доцентом, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.