Строительство школы в Бессоновке ведется опережающими темпами Образование

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Строительство школы на 550 мест в селе Бессоновка Пензенской области ведется опережающими темпами. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Опережающими темпами строим в Бессоновке новую современную школу на 550 мест. Работа на объекте идет в несколько смен. Весной планируется завершить эту важную для всего Бессоновского района стройку. В новую школу придут не только местные ребята, но и дети из соседней Ухтинки. Сюда учеников будет доставлять школьный автобус», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 22 ноября.

По его словам, он поручил активизировать работу по обеспечению школы квалифицированными педагогическими кадрами.

«Школьники должны получать качественное образование, при этом неважно, где они живут — в областном центре или в районах Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Бессоновка активно развивается. Жителям нужны комфортные школы, хорошие дороги, современные коммуникации. Будем продолжать поэтапно решать важные для людей вопросы», — добавил губернатор.