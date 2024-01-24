В школе №1 в «Спутнике» прошло мероприятие в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Образование

Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Профориентационное мероприятие для учащихся 9–11 классов «Профессионалитет — ты в хорошей компании!» прошло в средней школе №1 имени Л.Б. Ермина, расположенной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, в минувший вторник, 23 января.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Первое в этом году мероприятие организовано в ряду многочисленных событий по популяризации федерального проекта «Профессионалитет». До конца текущего года запланировано провести более 1,4 тыс. подобных акций», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобразования региона.

В нем отмечается, что амбассадорами мероприятия выступили строительный холдинг «Термодом» и ассоциация «Большая Волга», входящие в образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство», который создан на базе пензенского колледжа архитектуры и строительства.

«Учащимся рассказали, какой может быть карьерный рост у выпускников колледжа, если они поступят на учебу по специальностям «Профессионалитета». При этом с каждым обучающимся будут работать индивидуально, выстраивать карьерную траекторию непосредственно с работодателями, которые входят в кластер», — сказано в тексте.

Из него следует, что для школьников также были организованы мастер-классы, в рамках которых они могли попробовать свои силы в качестве каменщиков, отделочников, сварщиков, маляров и архитекторов.