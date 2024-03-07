20:18:13 Четверг, 7 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошла презентация учебно-методического пособия «География Пензенской области»

10:41 | 07.03.2024 | Образование

Печать

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Презентация учебно-методического пособия для учащихся общеобразовательных учреждений «География Пензенской области» состоялась в губернаторском доме Пензы в минувшую среду, 6 марта.

В Пензе прошла презентация учебно-методического пособия «География Пензенской области»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Его подготовили члены областного отделения Русского географического общества, преподаватели кафедры «География» педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Ольга Приказчикова и Серафима Артемова.

Пособие рассчитано на углубленное изучение физической и социально-экономической географии Пензенской области в 8-х и 9-х классах в рамках освоения регионального компонента, а также на факультативных занятиях и при подготовке к олимпиадам.

«С этого учебного года было принято решение ввести в школах час краеведения для того, чтобы учащиеся могли глубже изучить свой регион. Это и историческое краеведение, и литературное, и географическое. Еще несколько лет назад в наших школах так глубоко географию родного края не изучали. Пособие для 8-го класса посвящено физической географии, темы соответствуют тому материалу, который дети изучают на уроках географии: климат, геологическое строение, месторождения полезных ископаемых, распределение почвенных, водных, подземных ресурсов. Впервые мы имеем такое детальное изучение каждого района Пензенской области. В 9-м классе изучаются население и хозяйство. В нашем пособии дается подробная оценка природных ресурсов нашего региона, рассказывается о населении, миграционных процессах», — прокомментировала Ольга Приказчикова, слова которой приводятся на сайте Минобразования региона.

Отмечается, что в пензенских школах география области долгое время изучалась по учебным пособиям, изданным в 1978 и 1991 годах. В обновленном издании отражены современные тенденции развития региона и изменения, сформировавшиеся за последние 30 лет.

Учебно-методическое пособие издано общим тиражом 5 тыс. экземпляров при поддержке губернатора Олега Мельниченко и правительства Пензенской области.

Читайте также
В Пензе прокуратура объявила предостережение организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медпомощью В Сосновоборске столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован
В правительстве Пензенской области обсудили меры по обеспечению проведения весенних полевых работ В Лунинском районе мужчина угрожал убить жену сковородой
В Никольске опрокинулась легковушка, водитель погиб Житель Земетчинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама