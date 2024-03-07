В Пензе прошла презентация учебно-методического пособия «География Пензенской области» Образование

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Презентация учебно-методического пособия для учащихся общеобразовательных учреждений «География Пензенской области» состоялась в губернаторском доме Пензы в минувшую среду, 6 марта.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Его подготовили члены областного отделения Русского географического общества, преподаватели кафедры «География» педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Ольга Приказчикова и Серафима Артемова.

Пособие рассчитано на углубленное изучение физической и социально-экономической географии Пензенской области в 8-х и 9-х классах в рамках освоения регионального компонента, а также на факультативных занятиях и при подготовке к олимпиадам.

«С этого учебного года было принято решение ввести в школах час краеведения для того, чтобы учащиеся могли глубже изучить свой регион. Это и историческое краеведение, и литературное, и географическое. Еще несколько лет назад в наших школах так глубоко географию родного края не изучали. Пособие для 8-го класса посвящено физической географии, темы соответствуют тому материалу, который дети изучают на уроках географии: климат, геологическое строение, месторождения полезных ископаемых, распределение почвенных, водных, подземных ресурсов. Впервые мы имеем такое детальное изучение каждого района Пензенской области. В 9-м классе изучаются население и хозяйство. В нашем пособии дается подробная оценка природных ресурсов нашего региона, рассказывается о населении, миграционных процессах», — прокомментировала Ольга Приказчикова, слова которой приводятся на сайте Минобразования региона.

Отмечается, что в пензенских школах география области долгое время изучалась по учебным пособиям, изданным в 1978 и 1991 годах. В обновленном издании отражены современные тенденции развития региона и изменения, сформировавшиеся за последние 30 лет.

Учебно-методическое пособие издано общим тиражом 5 тыс. экземпляров при поддержке губернатора Олега Мельниченко и правительства Пензенской области.