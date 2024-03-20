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В Пензе впервые пройдет очный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!»

17:21 | 20.03.2024 | Образование

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Пенза впервые примет очный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!», он пройдет с 5 по 7 апреля в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский», который располагается в новом корпусе губернского лицея.

В Пензе впервые пройдет очный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Победа в олимпиаде даст возможность школьникам поступить на бюджет без экзаменов в большинство вузов страны, в том числе в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Дипломанты получат право воспользоваться следующими льготами: прием без вступительных испытаний или автоматическое получение максимального балла за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, или за дополнительное вступительное испытание, утвержденное вузом.

Интеллектуальные состязания проводятся в 20-й раз издательским домом «Московский комсомолец» совместно с МГУ. Они состоят из двух этапов. Первый проходит дистанционно, второй — очно на нескольких региональных площадках, куда лично выезжает жюри для оценки работ.

Более сотни гостей из Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, Мордовии и других регионов продемонстрируют свои знания по географии, журналистике, истории, литературе, математике, обществознанию, физике и иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому). В числе претендентов на победу будут и представители Пензенской области — из 180 человек в очный тур прошли 50, сообщает пресс-служба облправительства.

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