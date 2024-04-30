На капремонт школы в Высоком выделено более 53 млн. рублей Образование

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Более 53 млн. рублей выделено на капитальный ремонт средней школы в селе Высоком Башмаковского района Пензенской области в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», в которую в 2024 году вошло 11 учреждений региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«На сегодняшний день строительные бригады произвели демонтажные работы, заменили кровельное покрытие, оконные блоки, смонтировали внутренние перегородки, практически завершили электромонтажные работы, заливку полов в песчано-цементном исполнении, провели канализацию, водоотведение из ряда кабинетов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по контракту работы в школе должны быть завершены в марте 2025 года, а пока 140 детей учатся в филиале, который расположен в Дружном.

Как отметила директор средней школы села Высокого Наталья Половинкина, здание общеобразовательной организации было построено в 1974 году и за прошедшее время капитальный ремонт в нем не проводился.

«Поэтому, конечно, все мы возлагаем большие надежды на обновление школы. [...] В школу поступит новое современное оборудование — не только мебель, но и цифровые лаборатории и прочий учебный инвентарь», — сказала руководитель школы, слова которой приводятся в пресс-релизе.