16:14:59 Вторник, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На капремонт школы в Высоком выделено более 53 млн. рублей

13:30 | 30.04.2024 | Образование

Печать

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Более 53 млн. рублей выделено на капитальный ремонт средней школы в селе Высоком Башмаковского района Пензенской области в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», в которую в 2024 году вошло 11 учреждений региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

На капремонт школы в Высоком выделено более 53 млн. рублей

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«На сегодняшний день строительные бригады произвели демонтажные работы, заменили кровельное покрытие, оконные блоки, смонтировали внутренние перегородки, практически завершили электромонтажные работы, заливку полов в песчано-цементном исполнении, провели канализацию, водоотведение из ряда кабинетов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по контракту работы в школе должны быть завершены в марте 2025 года, а пока 140 детей учатся в филиале, который расположен в Дружном.

Как отметила директор средней школы села Высокого Наталья Половинкина, здание общеобразовательной организации было построено в 1974 году и за прошедшее время капитальный ремонт в нем не проводился.

«Поэтому, конечно, все мы возлагаем большие надежды на обновление школы. [...] В школу поступит новое современное оборудование — не только мебель, но и цифровые лаборатории и прочий учебный инвентарь», — сказала руководитель школы, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
В Спасске подросток подозревается в краже из магазина 36 пачек сигарет и алкоголя В Пензе мужчина избил своего отца деревянной скалкой, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже золотых колец у бывшей супруги Олег Мельниченко проверил качество ремонта социально значимых объектов в Колышлейском районе
В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев Суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным брака жителя Каменского района и иностранки
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама