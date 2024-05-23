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В Пензенской области около 5 тыс. учащихся будут сдавать экзамены в основной период ЕГЭ

17:31 | 23.05.2024 | Образование

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Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Около 5 тыс. человек будут сдавать экзамены в Пензенской области в основной период ЕГЭ, который стартовал в четверг, 23 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области около 5 тыс. учащихся будут сдавать экзамены в основной период ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первые экзамены [...] сдают 985 выпускников, из них 88 человек — географию, 252 человека — литературу, 645 — химию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в первый день в регионе действовало 17 пунктов проведения экзаменов, в том числе три в Пензе.

«Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ, по географии составляет 37 баллов, по литературе — 32 балла, по химии — 36 баллов», — сказано в сообщении.

В тексте напоминается, что в 2024 году государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, а также выпускники сдают по своему выбору те учебные предметы, которые необходимы им для поступления в вузы.

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