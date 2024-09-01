В Бессоновке открыта новая школа на 550 мест Образование

Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Новая школа в селе Бессоновка Пензенской области на 550 мест, которая построена в рамках реализации проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», торжественно открыта в воскресенье, 1 сентября.

Фото: T.me/omelnichenko

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Поздравляю с 1 сентября всех школьников, их родителей и педагогов! В этом году День знаний перенесен на 2 сентября, чтобы учебный год начался с понедельника, но в селе Бессоновка главный школьный праздник был сегодня. Здесь состоялось торжественное открытие новой школы. Эту задачу я поставил в 2022 году — и сегодня она реализована», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «Бессоновка — перспективно развивающийся микрорайон, часть Пензенской агломерации».

«Здесь живет много молодых семей, новая школа была просто необходима. Теперь на стыке Бесссоновки и Ухтинки появилось современное учебное заведение, где будут заниматься порядка 500 детей», — констатировал Олег Мельниченко.

По его словам, образовательной организации переданы новые школьные автобусы, которые будут осуществлять подвоз детей с двух направлений.

«Жителям райцентра нужны современные школы, комфортные детские сады, ровные дороги, спортивные и культурные объекты. Будем и дальше заниматься этими вопросами. У Бессоновки очень хороший потенциал для дальнейшего развития, нужно его реализовывать», — подчеркнул губернатор.