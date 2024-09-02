На базе пензенского колледжа создан образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство» Образование

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Образовательно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство» создан на базе пензенского колледжа архитектуры и строительства в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Фото: Pnzreg.ru

Это стало возможным благодаря соглашению о партнерстве с двумя региональными министерствами — образования, строительства и дорожного хозяйства; четырьмя учреждениями образования — кузнецким многопрофильным колледжем, пензенским колледжем пищевой промышленности и коммерции, нижнеломовским многопрофильным техникумом, каменским техникумом промышленных технологий и предпринимательства; а также 35 организациями, среди которых ассоциация «Большая Волга», компании «Автодорога», «Пензадорстрой», «Дорожно-строительное управление №1» и холдинг «Термодом».

На создание кластера было привлечено примерно 150 млн. рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, работодателей и колледжа.

Были спроектированы и отремонтированы аудитории и мастерские, закуплено новое оборудование и программное обеспечение.

Планируется внедрение образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда. Студентам предлагается заключение договоров на целевое обучение.

Мероприятие, посвященное созданию кластера, состоялось в пензенском колледже архитектуры и строительства в минувшее воскресенье, 1 сентября.

В нем принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Не только Пензенскому региону, но и всей стране нужны молодые профессиональные кадры. Очень важно, что ребята в процессе обучения получат максимально реальное представление о выбранной профессии, овладеют практическими навыками, наработают необходимый опыт и еще в студенчестве смогут трудоустроиться по специальности», — отметил глава региона.

Он пожелал студентам успехов.

«Очень важно получить востребованную специальность, иметь хорошее ремесло, даже если в дальнейшем вы решите продолжить обучение по иному направлению», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.