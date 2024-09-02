В микрорайоне ГПЗ-24 открыта новая школа на 1,1 тыс. мест Образование

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Новая школа на 1,1 тыс. мест торжественно открыта в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы в понедельник, 2 сентября.

Фото: T.me/omelnichenko

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Сегодня в учебные заведения Пензенской области на торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пошли почти 136 тыс. школьников, из них более 12 тыс. — первоклассники. Более 1,1 тыс. учеников приняла новая школа, которую мы построили в микрорайоне ГПЗ города Пензы по национальному проекту «Образование» при поддержке президента», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Олег Мельниченко отметил, что это современный образовательный центр, где школьники будут получать как основное, так и дополнительное образование по шести направлениям — техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому и социально-гуманитарному.

«Открыты специализированные лаборатории, информационно-библиотечный центр, спортивные площадки, школьные телецентр и типография», — добавил он.

Глава региона сообщил, что новой школе на ГПЗ-24 присвоены номер 80 и имя экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.

«Он всегда уделял внимание развитию детей, одним из первых в стране заложив принципы современной школы. То, что два десятка лет назад было инновационным — трудовое воспитание, основы предпринимательства, семьеведение, сегодня стало частью образовательной политики. Убежден, что лучшие идеи Василия Кузьмича получат развитие в школе, носящей его имя», — подчеркнул Олег Мельниченко.