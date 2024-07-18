«Термодом» ответственно подошел к реализации проекта по строительству новой школы на ГПЗ-24 — Александр Басенко Образование

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. «Термодом» ответственно подошел к реализации проекта по строительству новой школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе. Такое мнение выразил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Современные школы становятся центрами притяжения в микрорайонах. Рад, что ООО «СК Термодом» — застройщик новой школы на ГПЗ-24 — ответственно подошел к реализации проекта. Понимая значимость возведенного социального объекта, подрядчик благоустроил не только внутришкольную территорию, но и приводит в порядок прилегающие к общеобразовательному учреждению участки», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 17 июля.

Александр Басенко сообщил, что по своей инициативе строительная компания высадила перед центральным входом саженцы деревьев и кустарников, а также обустроила парковочное пространство.

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«Оно понадобится родителям, которые будут привозить детей в школу и после учебы забирать домой», — отметил глава Пензы.

Он добавил, что «автомобильная стоянка включает в себя тротуар, так что ребята смогут безопасно передвигаться».

«Выражаю благодарность «Термодому» за заботу о жителях города. Ученикам и их родителям будет удобно и комфортно посещать новую школу», — подчеркнул Александр Басенко.

Глава города напомнил, что новая школа построена по нацпроекту «Образование», который инициировал президент России Владимир Путин.

«Благодаря поддержке нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко удалось воплотить проект в жизнь», — написал Александр Басенко.