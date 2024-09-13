В школах Пензенской области введен курс внеурочных занятий «Семьеведение» Образование

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Курс внеурочных занятий «Семьеведение» введен в школах Пензенской области в 2024-2025 учебном году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Семьеведение» проводится в форме внеурочных занятий «Разговоры о важном» и в рамках внеклассной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что используются различные интерактивные форматы работы, в том числе дискуссии и игры, предусмотрено создание электронной энциклопедии «Семья — наша ценность».

«Основная цель предмета заключается в распространении традиционных нравственных ценностей среди школьников, а также в формировании положительного отношения к созданию семьи», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что каждый преподаватель получает методические рекомендации по ведению предмета от министерства просвещения России и адаптирует программу под особенности класса.