Ремонтные работы в школе села Студенки ведутся со значительным отставанием от графика — прокуратура Образование

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту здания школы в селе Студенки Белинского района Пензенской области ведутся со значительным отставанием от графика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Установлено, что в декабре 2024 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети» между СОШ села Студенки Белинского района имени Героя Советского Союза А.И. Бородина и ООО «Домострой» заключен контракт на капитальный ремонт здания школы в срок до 24 августа 2025 года. Вопреки условиям контракта подрядная организация выполняет работы со значительным отставанием от установленного графика. На момент проверки прокуратуры рабочие на объекте отсутствовали», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор внес руководителю ООО «Домострой» и начальнику отдела образования Белинского района представления об устранении нарушений закона.

«Ситуация с завершением работ остается на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в тексте.