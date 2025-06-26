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Ремонтные работы в школе села Студенки ведутся со значительным отставанием от графика — прокуратура

16:12 | 26.06.2025 | Образование

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Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту здания школы в селе Студенки Белинского района Пензенской области ведутся со значительным отставанием от графика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Ремонтные работы в школе села Студенки ведутся со значительным отставанием от графика — прокуратура

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Установлено, что в декабре 2024 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети» между СОШ села Студенки Белинского района имени Героя Советского Союза А.И. Бородина и ООО «Домострой» заключен контракт на капитальный ремонт здания школы в срок до 24 августа 2025 года. Вопреки условиям контракта подрядная организация выполняет работы со значительным отставанием от установленного графика. На момент проверки прокуратуры рабочие на объекте отсутствовали», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокурор внес руководителю ООО «Домострой» и начальнику отдела образования Белинского района представления об устранении нарушений закона.

«Ситуация с завершением работ остается на контроле надзорного ведомства», — подчеркивается в тексте.


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