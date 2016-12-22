Прокурор Пензенской области предостерегла от невыполнения программы переселения ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова выразила опасение, что мероприятия, запланированные в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на период до 1 сентября 2017 года, не будут выполнены в срок.

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«Есть большие сомнения в том, что будет [...] исполнение этой программы, во-первых, в связи с необходимостью судебного урегулирования отдельных споров, которые еще не закончились. Проблем, мы считаем, очень много», — сказала она, комментируя доклад начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина в ходе заседания правительства региона в четверг, 22 декабря.

По словам Натальи Канцеровой, девяти месяцев на решение всех имеющихся проблем недостаточно.

«Нужен какой-то план соответствующий», — подчеркнула прокурор.

«Собственники помещений в девяти многоквартирных домах в Пензе не расселены в период 2013–2014 годов, а мероприятия эти продлены до 1 сентября 2017 года. Это конечный срок реализации программ. Это очень серьезная ситуация», — добавила она.

Наталья Канцерова отметила, что «реальной перспективой является невыполнение программы и возврат части выделенных фондом ЖКХ средств».

В связи с озвученными данными председатель правительства Пензенской области Николай Симонов поручил до конца января определить шаги по урегулированию имеющихся вопросов.