Юрий Ильин отчитался о работах в разрушающемся доме на улице Ударной в Пензе ЖКХ

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Первичные противоаварийные мероприятия проведены в доме №35 на улице Ударной в Пензе, часть кирпичной кладки которого обрушилась 18 декабря. Об этом заместитель главы администрации города Юрий Ильин доложил мэру Виктору Кувайцеву в ходе выезда на место в среду, 28 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Юрия Ильина, к настоящему времени установлены подпорные балки.

«Далее начнем проводить противоаварийные мероприятия. Полы будут разбираться, на грунт устанавливаться плиты и на них — подпорные сооружения. Эти действия будут проходить на двух этажах. Предварительную смету по укреплению фундамента и опорных стен уже составили и разослали подрядчикам», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что затем начнутся работы по реконструкции многоквартирного дома, при этом в крайнем подъезде будет переложена кладка простенка.

Как отметил Виктор Кувайцев, из резервного фонда выделено достаточно средств на противоаварийные мероприятия.

«Поэтому не затягивайте с работами», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.