В Пензе мэр призвал минимизировать риски возникновения коммунальных сбоев ЖКХ

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы должны принять все необходимые меры для предотвращения аварийных ситуаций. Соответствующее поручение дал мэр Пензы Виктор Кувайцев во время выезда на улицу Свердлова, где произошла утечка.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сейчас, в праздничные дни, когда люди отдыхают, мы должны сделать все необходимое, чтобы свести к минимуму коммунальные сбои», — подчеркнул глава администрации города, который лично проконтролировал ход ремонтных работ, несмотря на день рождения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне была обнаружена утечка у дома №11 на улице Свердлова, которую удалось быстро ликвидировать, однако в понедельник, 2 января, в другом месте произошел еще один разрыв.

По словам главного инженера ООО «Горводоканал» Николая Грунтова, на этом участке проходит старый водопровод из чугунных труб, одна из которых надломилась; место утечки установлено, в течение дня авария должна быть устранена.

Еще одна коммунальная авария произошла на водопроводе в так называемом Цыганском поселке.

Как пояснил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов, здесь нередко самовольно возводятся дома и хозяйственные постройки без учета прохождения под землей инженерных коммуникаций, в результате может возникнуть ситуация, когда потребуется разбирать здание, чтобы ликвидировать аварию под ним.

На этот раз при ремонте на улице Щербакова ни жилые строения, ни заборы затронуты не были. Однако, по мнению Виктора Кувайцева, никто не может дать гарантию, что так обстоятельства сложатся и впредь.

«Собственник будет восстанавливать возведенные самовольно строения, разобранные в случае чрезвычайной ситуации, за свой счет», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.