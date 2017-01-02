Мэру Пензы Виктору Кувайцеву исполнилось 58 лет Общество

Пенза, 2 января 2017. PenzaNews. 58 лет исполнилось главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву в понедельник, 2 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Коллеги, друзья и знакомые поздравляют его как лично, так и по телефону.

Кроме того, мэр принимает поздравления в социальных сетях. Так, пользователи Facebook пожелали Виктору Кувайцеву здоровья, любви, единомышленников для воплощения задуманного в жизнь и поддержки со стороны горожан.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», несмотря на день рождения и новогодние праздники, мэр Пензы жертвует личным временем в пользу работы и при возникновении вопросов, требующих вмешательства, лично контролирует решение проблемных ситуаций.

Кувайцев Виктор Николаевич родился в селе Рахмановка Вадинского района Пензенской области 2 января 1959 года.

В 1978 году окончил беднодемьяновский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, в 1995 году — Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2007 году — Московскую современную гуманитарную академию по направлению «Юриспруденция».

Кандидат технических наук по специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1978 году. Прошел путь от бригадира тракторно-полеводческой бригады до директора сельскохозяйственного предприятия.

С 1995 по 2010 годы работал в ОАО «Маяк» мастером, механиком, начальником отдела по материально-техническому обеспечению, директором по материально-техническому обеспечению.

С 2010 по 2011 годы являлся директором муниципального учреждения «Департамент ЖКХ города Пензы».

Депутат Пензенской городской думы четвертого и пятого созывов.

С июня 2011 года по январь 2013 года работал заместителем председателя Пензенской городской думы на штатной основе.

26 марта 2013 года избран ректором Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

24 сентября 2014 года в ходе первой организационной сессии гордумы шестого созыва избран главой города Пензы.

16 декабря 2015 года единогласно избран на пост главы администрации Пензы в ходе 16-й внеочередной сессии гордумы.

Имеет благодарность министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты правительства и Законодательного собрания региона, гордумы, мэра. Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга», почетным знаком губернатора «Во славу земли пензенской».