Пензенский губернатор потребовал наладить работу коммунальных служб в период снегопадов
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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Коммунальные службы Пензенской области должны быть готовы к бесперебойной работе в зимний период, в том числе в период обильных снегопадов и сразу после них. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.
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«Мы, начальники, зимний период рассматриваем как временный: снег пройдет, […] придет весна, снег подтает весь. Но людям нужна услуга сегодня», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.
По мнению Ивана Белозерцева снегопад, который обрушился на Пензу 7 января, когда за сутки выпала половина месячной нормы осадков, показал, что ответственные службы не справляются с поставленной задачей.
«Много претензий от водителей, много претензий от граждан. Это содержание, расчистка дорог, создание нормальных условий для того, чтобы водители могли проехать по дорогам — областным и федеральным», — отметил губернатор.
Он привел в пример тамбовскую трассу, которая до границ с Пензенской областью была очищена и должным образом обработана.
«Только заезжаем на территорию Пензенской области, […] дорога почищена некачественно», — добавил глава региона.
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Вместе с тем он отметил усилия администрации Пензы в части содержания дорог в зимний период, в том числе в период праздников.
«Я вижу, что Вы работали», — сказал он, обращаясь к мэру Виктору Кувайцеву.
«Тем не менее, мы видим, что не успевают убирать снег в полном объеме. В этой связи нужно [...] покупать, Виктор Николаевич, технику», — подчеркнул Иван Белозерцев.
Он уточнил, что речь идет как о машинах, убирающих снег с тротуаров, так и о более тяжелой, предназначенной для очистки проезжих частей.