Пензенский губернатор потребовал наладить работу коммунальных служб в период снегопадов ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Коммунальные службы Пензенской области должны быть готовы к бесперебойной работе в зимний период, в том числе в период обильных снегопадов и сразу после них. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы, начальники, зимний период рассматриваем как временный: снег пройдет, […] придет весна, снег подтает весь. Но людям нужна услуга сегодня», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 9 января.

По мнению Ивана Белозерцева снегопад, который обрушился на Пензу 7 января, когда за сутки выпала половина месячной нормы осадков, показал, что ответственные службы не справляются с поставленной задачей.

«Много претензий от водителей, много претензий от граждан. Это содержание, расчистка дорог, создание нормальных условий для того, чтобы водители могли проехать по дорогам — областным и федеральным», — отметил губернатор.

Он привел в пример тамбовскую трассу, которая до границ с Пензенской областью была очищена и должным образом обработана.

«Только заезжаем на территорию Пензенской области, […] дорога почищена некачественно», — добавил глава региона.

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Вместе с тем он отметил усилия администрации Пензы в части содержания дорог в зимний период, в том числе в период праздников.

«Я вижу, что Вы работали», — сказал он, обращаясь к мэру Виктору Кувайцеву.

«Тем не менее, мы видим, что не успевают убирать снег в полном объеме. В этой связи нужно [...] покупать, Виктор Николаевич, технику», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он уточнил, что речь идет как о машинах, убирающих снег с тротуаров, так и о более тяжелой, предназначенной для очистки проезжих частей.