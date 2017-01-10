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В Пензенской области 36 млн. рублей направят на улучшение уличного освещения

10:58 | 10.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Более 36 млн. рублей будет направлено на улучшение уличного освещения в Пензенской области в 2017 году в рамках соответствующей программы, рассчитанной на трехлетний период.

В Пензенской области 36 млн. рублей направят на улучшение уличного освещения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за счет этих средств намечено установить и заменить 5 тыс. 175 светоточек.

В 2018 году будет обновлено примерно 3 тыс. 800 светильников, в 2019 — 760.

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, планируется осуществлять за счет бюджетов двух уровней — регионального и муниципального.

В Пензе в 2017 году на реализацию мер по улучшению уличного освещения в общей сложности планируется выделить 15,5 млн. рублей.
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