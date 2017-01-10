В Пензе оценят затраты на технику для очистки тротуаров от снега ЖКХ

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники, предназначенной для очистки тротуаров, чтобы затем рассмотреть возможность ее приобретения для городских нужд.

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«Снег нужно вывозить. Зима только началась. Необходимо прочистить все тупики и отдаленные дворы», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 10 января.

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Он также поручил главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой взять на контроль расчистку территории Военного городка.

«Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди. Нужно принять все меры и заставить управляющую компанию заниматься уборкой снега», — отметил Виктор Кувайцев.

Кроме этого, мэр потребовал провести ревизию триммеров, чтобы к началу весны и техника, и кадры были готовы к покосу травы на газонах, сообщает пресс-служба администрации Пензы.