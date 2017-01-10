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В Пензе оценят затраты на технику для очистки тротуаров от снега

11:48 | 10.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Вячеславу Голохвастову составить перечень малогабаритной снегоуборочной техники, предназначенной для очистки тротуаров, чтобы затем рассмотреть возможность ее приобретения для городских нужд.

В Пензе оценят затраты на технику для очистки тротуаров от снега

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Снег нужно вывозить. Зима только началась. Необходимо прочистить все тупики и отдаленные дворы», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 10 января.

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Он также поручил главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой взять на контроль расчистку территории Военного городка.

«Хотя эта земля принадлежит Российской Федерации, живут в городке наши люди. Нужно принять все меры и заставить управляющую компанию заниматься уборкой снега», — отметил Виктор Кувайцев.

Кроме этого, мэр потребовал провести ревизию триммеров, чтобы к началу весны и техника, и кадры были готовы к покосу травы на газонах, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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