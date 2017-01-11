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В Мокшане фирма откачала отходы из канализации после вмешательства прокуратуры

11:55 | 11.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Работники ООО «Радикс», занимающегося вопросами водоотведения на территории поселка Мокшан Пензенской области, после вмешательства прокуратуры откачали стоки из переполненной канализационной ямы, которые начали попадать в реку.

В Мокшане фирма откачала отходы из канализации после вмешательства прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Был установлен факт сброса в канал, а затем в реку Мокша стоков из канализационной ямы, расположенной недалеко от многоквартирных домов №11, №14 и №10 на улице Строителей поселка Мокшан», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что нарушения возникли из-за несвоевременного выполнения работ по откачиванию отходов.

«По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО «Радикс» было внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, причин и условий, им способствовавших. При рассмотрении представления прокуратуры, выявленные нарушения были устранены в полном объеме. Главному инженеру ООО «Радикс» объявлен строгий выговор», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что контрольный выезд работников прокуратуры района на место подтвердил отсутствие нарушений.
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