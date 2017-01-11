В Мокшане фирма откачала отходы из канализации после вмешательства прокуратуры ЖКХ

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Работники ООО «Радикс», занимающегося вопросами водоотведения на территории поселка Мокшан Пензенской области, после вмешательства прокуратуры откачали стоки из переполненной канализационной ямы, которые начали попадать в реку.

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«Был установлен факт сброса в канал, а затем в реку Мокша стоков из канализационной ямы, расположенной недалеко от многоквартирных домов №11, №14 и №10 на улице Строителей поселка Мокшан», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что нарушения возникли из-за несвоевременного выполнения работ по откачиванию отходов.

«По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО «Радикс» было внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, причин и условий, им способствовавших. При рассмотрении представления прокуратуры, выявленные нарушения были устранены в полном объеме. Главному инженеру ООО «Радикс» объявлен строгий выговор», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что контрольный выезд работников прокуратуры района на место подтвердил отсутствие нарушений.