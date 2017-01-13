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В Пензе учредителей УК попросят заняться эффективностью их работы

14:18 | 13.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил обратиться к учредителям тех управляющих компаний, которые не справляются со своей работой.

В Пензе учредителей УК попросят заняться эффективностью их работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Зачастую управленческий аппарат управляющих компаний неоправданно раздут, расходы на его содержание ложатся тяжелым бременем на жильцов. При этом вся работа этих компаний ограничивается сбором денежных средств. Учитывая, что учредителями ряда таких компаний являются видные политики и руководители нашего города, возможно придется обратиться к ним за помощью для повышения эффективности деятельности их управляющих компаний», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в пятницу, 13 января.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Виктор Кувайцев также поручил своему заместителю Юрию Ильину проанализировать работу управляющих компаний по очистке внутридворовых территорий от снега и его вывозу.
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