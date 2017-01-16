16:48:41 Понедельник, 16 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Техдиректор «Т Плюс теплосеть Пенза» оштрафован на 500 рублей за отключение горячей воды

13:59 | 16.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Технический директор ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорь Денисов оштрафован на 500 рублей за отключение горячей воды и теплоснабжения в ряде жилых домов и соцучреждений.

Техдиректор «Т Плюс теплосеть Пенза» оштрафован на 500 рублей за отключение горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено несколько фактов отключения подачи ГВС и отопления в 223 жилых дома, пять детских садов, шесть школ и одно медицинское учреждение. ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» в условиях подготовки к отопительному сезону не обеспечило безаварийную работу объектов и надежное теплоснабжение потребителей во время проходящего отопительного периода 2016–2017 годов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по итогам прокурорской проверки в отношении техдиректора организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

«Госжилстройтехинспекция Пензенской области наложила на указанное должностное лицо административный штраф. Постановление в законную силу не вступило», — добавила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Пензенским аграриям расскажут о господдержке АПК В Пензенской области пройдет фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья»
В Пензе на Крещение будет открыто три купели, по области — 30 Сервисы «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» подтвердили высокую востребованность
В центре Пензы мужчина с ножом угрожал убить родителей В Пензенской области произведен рекордный объем сахара-песка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама