Техдиректор «Т Плюс теплосеть Пенза» оштрафован на 500 рублей за отключение горячей воды ЖКХ

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Технический директор ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Игорь Денисов оштрафован на 500 рублей за отключение горячей воды и теплоснабжения в ряде жилых домов и соцучреждений.

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«Установлено несколько фактов отключения подачи ГВС и отопления в 223 жилых дома, пять детских садов, шесть школ и одно медицинское учреждение. ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» в условиях подготовки к отопительному сезону не обеспечило безаварийную работу объектов и надежное теплоснабжение потребителей во время проходящего отопительного периода 2016–2017 годов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по итогам прокурорской проверки в отношении техдиректора организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

«Госжилстройтехинспекция Пензенской области наложила на указанное должностное лицо административный штраф. Постановление в законную силу не вступило», — добавила собеседница агентства.