В Пензе износ снегоуборочной техники составляет 70% ЖКХ

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Износ снегоуборочной техники, эксплуатируемой МУП «Пензадормост», составляет 70%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Очистка улиц и тротуаров в городе от снега ведется в круглосуточном режиме. Так, в течение прошедших суток в уборке города было задействовано 79 единиц техники, 109 специалистов, вывезено 5 тыс. 959 кубометров снега. Работа осложняется нехваткой снегоуборочной техники в достаточном количестве», — пояснили в городской администрации.

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В мэрии уточнили, что работы по содержанию автодорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в границах города выполняет МУП «Пензадормост», в эксплуатации которого находится 156 единиц техники.

«Среди них — 33 комбинированные дорожные машины и шесть плужнощеточных, 14 пескоразбрасывателей, 20 тракторных щеток, 25 фронтальных погрузчиков, 11 малогабаритных погрузчиков, восемь грейдеров, шесть снегопогрузчиков, четыре ротора, восемь бульдозеров, 19 самосвалов и два экскаватора», — отметили в пресс-службе.

В администрации Пензы подчеркнули, что на новые современные модификации необходимо заменить 105–110 единиц техники.