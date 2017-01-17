Бабичу представили успехи программы капремонта на примере дома в Военном городке Пензы ЖКХ

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева представила полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу данные о ходе реализации программы на территории Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

О достигнутых результатах она рассказала на примере дома №7 на улице Военный городок, который был построен более 100 лет назад.

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По словам Натальи Моисеевой, в 2015–2016 годах по региональной программе капремонта здесь была полностью реконструирована кровля, отремонтированы фасад и фундамент, заменены внутридомовые инженерные системы, установлены приборы учета.

Согласно данным, приведенным главой фонда, за последние два года в Пензенской области капитально отремонтировано 178 многоквартирных домов, а в 2017-м планируется привести в порядок 175 МКД, в которых живут свыше 39 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.