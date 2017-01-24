Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 8 млн. рублей на переселение из аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Пензенской области около 8 млн. рублей на продолжение реализации программы переселения из аварийного жилья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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В ведомстве уточнили, что решение о выделении средств Пензенской области и Камчатскому краю было принято правлением госкорпорации в минувший понедельник, 23 января.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Фонда ЖКХ, за период с 2014 года по 1 декабря 2016 года в целом по стране переселены около 429 тыс. человек из аварийного жилья площадью 6,7 млн. кв. метров. Это составляет 60,3% от общего количества граждан, подпадающих под действие указа президента РФ №600, и 60,3% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Таким образом, до 1 сентября 2017 года осталось переселить около 283 тыс. человек из аварийного жилья площадью 4,4 млн. кв. метров.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, расселен в полном объеме в Ингушетии, Калининградской, Московской областях, Москве, Санкт-Петербурге, а также Ненецком автономном округе.