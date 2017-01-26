В Пензе заседание оперативного штаба намечено провести в полночь ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Очередное заседание городского оперативного штаба, координирующего работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1, состоится в Пензе в полночь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В администрации города напомнили, что предыдущее заседание прошло в 18.00. Его провел мэр Пензы Виктор Кувайцев, который вышел из отпуска в связи с чрезвычайной ситуацией.

Как доложил начальник управления ГО и ЧС города Алексей Михайлов, по данным на 20.00 без тепла остаются 471 жилой дом, шесть школ, четыре детских сада, более 30 объектов соцкультбыта.

Восстановительные работы продолжаются. Вести их будут в круглосуточном режиме.

Виктор Кувайцев дал поручение при необходимости обеспечить обогревателями детские сады и больницы, а также проведать одиноких пожилых людей.