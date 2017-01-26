Губернатор и мэр лично проконтролировали ход ремонта сетей после аварии на ТЭЦ в Пензе ЖКХ

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев, который в связи с чрезвычайной ситуацией вышел из отпуска, лично проконтролировали ход устранения повреждений на теплосетях, ставших следствием аварии на ТЭЦ-1 и послуживших причиной отключения тепла почти в 500 домах.

Фото: Pnzreg.ru

«Ремонтные бригады работают в полном составе. Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т Плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь», — отметил глава региона, комментируя сложившуюся ситуацию.

Он добавил, что были привлечены бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью сокращения сроков ремонта.

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«Главная задача — как можно быстрее отремонтировать сети, чтобы возобновить подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Все необходимое для устранения последствий ситуации есть. Нам нужно оперативно решить задачу», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пояснил, что решение о работе школ и детсадов в пятницу, 27 января, будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, сообщает пресс-служба облправительства.