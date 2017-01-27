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225 домов отключены от тепла в Пензе — Виктор Кувайцев

10:19 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 225 домов, по уточненным данным, остаются без тепла в Пензе, где днем в минувший четверг, 26 января, произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

225 домов отключены от тепла в Пензе — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте размещена информация на утро, она периодические меняется. […] Сейчас 225 домов. Это потому, что мы выявляем, что куда-то теплоноситель не дошел», — сказал он в ходе брифинга утром в пятницу, 27 января.

Глава администрации Пензы добавил, что после запуска тепла произошло два порыва на теплосетях — на улицах Герцена и Нахимова.

«По улице Нахимова, чтобы жители знали, решен вопрос: мы нашли обходной путь, дома на Ударной сейчас заполняются. Там проблемы не будет, не дожидаясь, пока этот прорыв будет устранен. По улице Герцена сейчас выявлен уже прорыв, мы раскопали силами всех ресурсоснабжающих компаний. У нас [под отключение] попало 56 жилых домов, одна школа и три детских сада», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он уточнил, что, предположительно, на улице Герцена пуск тепла произойдет около 12.00.

«Если учитывать динамику развития событий, то, как правило, это еще плюс 2–3 часа. Мы рассчитываем, что к 13.00–14.00 тепло должно поступить [в квартиры]», — резюмировал мэр.
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