В Пензе 165 домов, одна школа и три детсада остаются без тепла ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 165 домов, одна школа и три детских сада остаются без тепла в Пензе, где днем в минувший четверг, 26 января, произошла авария на ТЭЦ-1. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В настоящее время тепло поступает в большинство жилых домов и объектов соцкультбыта. В связи с новыми порывами, которые возникли уже утром в ходе заполнения систем, без тепла остаются улицы Луначарского, Герцена, Толстого — 56 домов, одна школа и три детских сада. В микрорайоне Север отопления нет в 24 домах. На улице Нахимова семь домов находятся без тепла. Также без теплоснабжения остается ряд домов в верхней части улиц Московской и Володарского», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе подчеркнули, что школы города функционируют в обычном режиме, а в детских садах организованы дежурные группы.

«По информации компании «Т Плюс», тепло в дома должно поступить до 13.00 текущего дня. В городе действуют пункты временного пребывания, где все поступившие будут обеспечены горячим питанием», — добавили в мэрии.

В администрации Пензы отметили, что ситуация находится на личном контроле мэра Виктора Кувайцева.

«Заседания оперативного штаба проходит каждые три часа», — резюмировали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 13.47 четверга, 26 января, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о хлопке в помещении ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской в Пензе. Первоначально была информация, что произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения, работавший на ТЭЦ. Других пострадавших нет.

Губернатор Иван Белозерцев распорядился оказать помощь семье погибшего.

На место незамедлительно прибыли представители всех экстренных служб, а также и.о. мэра Пензы Сергей Волков, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов и другие официальные лица.

Комментируя ЧП, в компании «Т Плюс» уточнили, что взрыва не было, а произошло обрушение кровли в котлотурбинном цехе. По информации управления технической инспекции Мордовского филиала организации, в результате опрессовки вышел из строя подогреватель высокого давления на турбине №5, однако станция продолжила работать в штатном режиме.

По официальной информации, площадь обрушения кровли составила 600 кв. метров.