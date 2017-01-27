Пензенский губернатор проинформировал главу МЧС о ходе ремонта на теплосетях ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев проинформировал главу МЧС России Владимира Пучкова о ходе работ по ликвидации последствий порывов на теплосетях в Пензе.

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«В зоне отключения находятся 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов. К ликвидации последствий аварии на теплосетях привлечены дополнительные силы и средства. Работы обеспечены в полном объеме», — сказал глава региона.

По его словам, в аварийно-восстановительных работах задействованы 485 человек и 23 единицы техники.

«На территории Пензы развернуты и готовы к приему людей 44 пункта временного размещения общей вместимостью 33 тыс. 800 человек», — сказал Иван Белозерцев.

По завершении доклада он обратился к участникам селекторного совещания, прошедшего в ситуационном центре главного управления МЧС РФ по Пензенской области, с поручением предпринять меры превентивного характера на случай нештатных ситуаций.

«Решая задачу восстановления теплоснабжения, нужно одновременно думать о том, что может потребоваться в нестандартной ситуации, например, чтобы оперативно перебрасывать специальную технику», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.