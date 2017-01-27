Временную кровлю возведут на ТЭЦ-1 в Пензе в течение дня ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Легкосборную конструкцию планируется установить на место обрушения кровли главного здания ТЭЦ-1 в Пензе до конца текущих суток. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

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«Части конструкции доставлены на площадку станции сегодня утром из Самары, начались работы по ее сборке. Внутри главного здания вертикальными тентами отделена ячейка под местом обрушения кровли. В остальной части поддерживается положительная температура, обеспечивающая полную работоспособность генерирующего оборудования. Надежный тепловой контур создается за счет работы более 10 тепловых пушек. Возведение временной кровли позволит прекратить доступ холодного воздуха в машинный зал, а также приступить к уборке обрушенных конструкций и планированию восстановительных работ», — пояснили в организации.

В компании добавили, что для надежного тепло- и электроснабжения потребителей Пензы запущено резервное генерирующее оборудование ТЭЦ-1 — турбогенератор №4 и котел №8.

«При работах по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 и на магистральных сетях ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» задействованы 20 единиц специальной техники и 136 человек персонала группы компаний «Т Плюс». В ремонтных работах участвуют две бригады из Саранска. Приведены в готовность аварийные бригады и спецтехника Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска, Марий Эл и Чувашии. Они готовы выдвинуться в любой момент в Пензу при возникновении такой необходимости. При ремонте теплосетей задействованы по два автомобильных ремонтных комплекса, автокрана, экскаватора, самосвала и три дежурных автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

В «Т Плюс» напомнили, что за прошедший период было ликвидировано три повреждения на магистральных теплосетях в Пензе, зафиксированных в 13.15 четверга, 26 января.

«За ночь удалось восстановить теплоснабжение в большинстве домов, однако возникли два новых повреждения на магистральных трубопроводах, одно из них устранено. Ремонтные работы продолжаются ускоренными темпами в связи с низкими температурами в городе (-19ºС ). Заменены участки трубопроводов. В ближайшие часы планируется нормализовать тепло-гидравлический режим на большинстве поврежденных ранее магистралей. Устранить оставшееся повреждение планируется до 13.00», — сказали в компании.

Ранее в пресс-службе ПАО «Т Плюс» сообщили, что два повреждения на магистральных сетях диаметром 700 мм и одно — диаметром 800 мм произошло в Заводском районе Пензы 26 января. Компания оперативно уведомила о проведении ремонтных работ организации ЖКХ и администрацию района. Во время них теплоснабжение потребителей осуществляется по затухающей схеме. Экспертам предстоит установить, связаны ли порывы с аварией на пензенской ТЭЦ-1.

Руководят восстановительными работами президент Группы «Т Плюс» Андрей Вагнер и технический директор Василий Белый.

По предварительным данным, причиной аварии на пензенской ТЭЦ-1 является испытание технического оборудования после проведения ремонтных работ.