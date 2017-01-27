В Пензенской области аварийно-ремонтные бригады ЖКХ проверят на готовность к ЧП ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил провести в Пензенской области проверку аварийно-ремонтных бригад на готовность к оперативной ликвидации коммунальных аварий.

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«Соберите свои комиссии по ЧС, уточните задачи, посмотрите наличие аварийных бригад, обеспеченность техникой, оборудованием, кадровым составом, задайте рабочие вопросы», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 27 января.

Глава региона подчеркнул, что аварийные бригады должны быть в постоянной готовности.

Кроме того, Иван Белозерцев потребовал оперативно докладывать обо всех порывах на теплосетях в правительство Пензенской области.

«Чтобы мы здесь анализировали ситуацию, держали этот вопрос на контроле. Сам не справляешься и видишь, что не справишься — проси помощи», — подчеркнул губернатор.

Он также призвал представителей всех компаний, работающих в сфере ЖКХ, в экстренных ситуациях объединять свои усилия в интересах жителей.

«Все должны работать на одну задачу — ликвидировать последствия аварии и восстанавливать режим подачи тепла, воды, газа или электроэнергии, а потом разберемся, кто кому должен и какую сумму», — отметил Иван Белозерцев.