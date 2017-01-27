В Пензе после ремонта сетей на улице Герцена начали подачу теплоносителя ЖКХ

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Работы по подаче теплоносителя стартовали после завершения ремонтных работ на сетях, расположенных на улице Герцена в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«По результатам сегодняшней работы мы видим заполнение по всем направлениям. […] Это позволит подать тепло туда, куда оно не доходило», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области в пятницу, 27 января.

Мэр напомнил, что пока без тепла остаются 214 домов.

«Сейчас ведутся работы пусковые. Они могут продолжаться по некоторым домам до утра», — пояснил Виктор Кувайцев.

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Говоря о предполагаемой причине коммунального ЧП, он отметил, что еще предстоит тщательно проверить все версии.

«Пока бытует мнение, которое предположительно высказали, что произошла авария на ТЭЦ. Они были вынуждены переключаться, [...] произошел гидроудар. […] Специалисты склонны говорить именно об этой версии», — сказал мэр.

Он сообщил, что следующее заседание оперативного штаба состоится в 19.00.

«Очень рассчитываем, кто к 19.00 будет положительная динамика по заполнению», — добавил Виктор Кувайцев.