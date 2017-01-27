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В Пензе после ремонта сетей на улице Герцена начали подачу теплоносителя

15:52 | 27.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Работы по подаче теплоносителя стартовали после завершения ремонтных работ на сетях, расположенных на улице Герцена в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе после ремонта сетей на улице Герцена начали подачу теплоносителя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По результатам сегодняшней работы мы видим заполнение по всем направлениям. […] Это позволит подать тепло туда, куда оно не доходило», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области в пятницу, 27 января.

Мэр напомнил, что пока без тепла остаются 214 домов.

«Сейчас ведутся работы пусковые. Они могут продолжаться по некоторым домам до утра», — пояснил Виктор Кувайцев.

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Говоря о предполагаемой причине коммунального ЧП, он отметил, что еще предстоит тщательно проверить все версии.

«Пока бытует мнение, которое предположительно высказали, что произошла авария на ТЭЦ. Они были вынуждены переключаться, [...] произошел гидроудар. […] Специалисты склонны говорить именно об этой версии», — сказал мэр.

Он сообщил, что следующее заседание оперативного штаба состоится в 19.00.

«Очень рассчитываем, кто к 19.00 будет положительная динамика по заполнению», — добавил Виктор Кувайцев.
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